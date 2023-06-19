Под Новосибирском школьник насмерть разбился на мопеде

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Авария произошла недалеко от города Обь. В результате ДТП мальчик погиб, он учился в 9 классе школы.
«Школьник ехал на мопеде ночью 17 июня возле ж/д станции Аэрофлот. В какой-то момент не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Он погиб», — сообщил Кульков в ходе оперативного заседания в правительстве 19 июня.
Глава ведомства доложил, что всего за прошлую неделю в авариях пострадали 5 детей. Недавно двое подростков на мотоцикле врезались в УАЗ возле дачного участка и попали в больницу с травмами.