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Под Новосибирском школьник насмерть разбился на мопеде

19 июня 2023, 06:16
Фото: 1MI
Школьник на мопеде погиб в ДТП под Новосибирском
Школьник погиб в ДТП на мопеде под Новосибирском. Об этой трагедии рассказал начальник ГУ МВД России по региону Андрей Кульков.

Авария произошла недалеко от города Обь. В результате ДТП мальчик погиб, он учился в 9 классе школы.

«Школьник ехал на мопеде ночью 17 июня возле ж/д станции Аэрофлот. В какой-то момент не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Он погиб», — сообщил Кульков в ходе оперативного заседания в правительстве 19 июня.

Глава ведомства доложил, что всего за прошлую неделю в авариях пострадали 5 детей. Недавно двое подростков на мотоцикле врезались в УАЗ возле дачного участка и попали в больницу с травмами.

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