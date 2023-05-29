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Подробности гибели 72-летней бабушки под автобусом в Новосибирске: фото

29 мая 2023, 09:26
Фото: ГИБДД НСО

В Новосибирске раскрыли подробности ДТП с гибелью пенсионерки под автобусом

Пенсионерку задавил автобус №64 на улице Рассветной в Новосибирске днем 29 мая. Детали трагического ДТП раскрыли в ГИБДД региона.

Авария произошла, когда молодой водитель автобуса ехал в сторону улицы Краузе и возле Рассветной, 4 сбил пожилую женщину. Она скончалась на месте.

Фото: ГИБДД НСО
«Женщина переходила дорогу по «зебре». Спасти ее не удалось, получила травмы несовместимые с жизнью. Ей было 72 года», - сообщила госинспектор пропаганды БДД ОГИБДД по Новосибирску Любовь Бочкарева.

Сейчас правоохранители допрашивают водителя, собирают свидетельства у очевидцев. По результатам проверки будет ясно, возбудят ли уголовное дело.

#Алина Шефер#ДТП#Происшествия#Погиб#Новосибирская область#Новосибирск
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