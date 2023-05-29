Подробности гибели 72-летней бабушки под автобусом в Новосибирске: фото

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Авария произошла, когда молодой водитель автобуса ехал в сторону улицы Краузе и возле Рассветной, 4 сбил пожилую женщину. Она скончалась на месте.
«Женщина переходила дорогу по «зебре». Спасти ее не удалось, получила травмы несовместимые с жизнью. Ей было 72 года», - сообщила госинспектор пропаганды БДД ОГИБДД по Новосибирску Любовь Бочкарева.
Сейчас правоохранители допрашивают водителя, собирают свидетельства у очевидцев. По результатам проверки будет ясно, возбудят ли уголовное дело.