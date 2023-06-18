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Малолетняя байкерша и ее друг попали под колеса УАЗа в СНТ под Новосибирском

18 июня 2023, 05:54
Фото: ГИБДД НСО
Подростки попали в ДТП на байке в Бердске

Под Новосибирском водитель УАЗ сбил 15-летнюю байкершу

Двое подростков на мотоцикле Regulmoto угодили под колеса УАЗа в СНТ «Слава» под Новосибирском. Авария произошла 17 июня, сообщает ГИБДД региона.

Водитель отечественного внедорожника выезжал с территории своей дачи и сбил байкеров. За рулем была 15-летняя девушка, а на пассажирском сидении ее друг-ровесник.

«Подростки получили травмы различной степени тяжести. Их увезли с места ДТП в больницу. О произошедшем оповестили их родителей», — уточнила представитель ведомства Юлия Ракунова.

В ГИБДД отмечают, что у подростков не было прав на управление мотоциклом. После выписки из больницы их могут оштрафовать размере от 5 000 до 15 000 рублей.

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#Алина Шефер#ДТП#Мотоцикл#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск
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