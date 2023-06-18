Малолетняя байкерша и ее друг попали под колеса УАЗа в СНТ под Новосибирском

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Водитель отечественного внедорожника выезжал с территории своей дачи и сбил байкеров. За рулем была 15-летняя девушка, а на пассажирском сидении ее друг-ровесник.
«Подростки получили травмы различной степени тяжести. Их увезли с места ДТП в больницу. О произошедшем оповестили их родителей», — уточнила представитель ведомства Юлия Ракунова.
В ГИБДД отмечают, что у подростков не было прав на управление мотоциклом. После выписки из больницы их могут оштрафовать размере от 5 000 до 15 000 рублей.