Бердчанин Голубев получил медаль от ЧВК «Вагнер» за содействие

Медалью «За содействие ЧВК „Вагнер“» был удостоен почетный житель Бердска Новосибирской области Виктор Голубев. Известный бизнесмен и заслуженный строитель получил высокую награду из рук представителя Частной военной компании «Вагнер» в День России.