Бердчанин Голубев получил медаль от ЧВК «Вагнер» за содействие

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
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Updated Сегодня, 11:00
Медалью «За содействие ЧВК „Вагнер“» был удостоен почетный житель Бердска Новосибирской области Виктор Голубев. Известный бизнесмен и заслуженный строитель получил высокую награду из рук представителя Частной военной компании «Вагнер» в День России.
Это престижное отличие было вручено Андреем Булгаковым, кавалером «Ордена Мужества», участником и ветераном боевых действий.
Глава Бердска — Роман Бурдин отметил эту заслугу бизнесмена и поблагодарил его за помощь, оказанную бойцам ЧВК «Вагнер», пишет «Бердск.Онлайн».