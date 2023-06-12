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Бердчанин Голубев получил медаль от ЧВК «Вагнер» за содействие

12 июня 2023, 10:57
Фото: Мэрия Бердска
В День России наградили жителя Бердска
Бизнесмен получил награду в День России из рук представителя ЧВК «Вагнер» по Сибирскому региону.

Медалью «За содействие ЧВК „Вагнер“» был удостоен почетный житель Бердска Новосибирской области Виктор Голубев. Известный бизнесмен и заслуженный строитель получил высокую награду из рук представителя Частной военной компании «Вагнер» в День России.

Это престижное отличие было вручено Андреем Булгаковым, кавалером «Ордена Мужества», участником и ветераном боевых действий.

Глава Бердска — Роман Бурдин отметил эту заслугу бизнесмена и поблагодарил его за помощь, оказанную бойцам ЧВК «Вагнер», пишет «Бердск.Онлайн».

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#ЧВК#ЧВК "Вагнер"#Награда#Медаль#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#Эмилия Губарева
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