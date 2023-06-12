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Автомобиль улетел в кювет после жесткого ДТП на выезде с поселка Кирова

12 июня 2023, 05:05
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Авария у поселка Кирова 12 июня 2023 года в Новосибирске

Два автомобиля серьезно пострадали в ДТП на выезде с поселка Кирова

Два автомобиля не поделили выезд с поселка Кирова на Бердское Шоссе 12 июня около 9.30 утра.

На повороте на поселок Кирова в сторону Новосибирска на Бердском Шоссе столкнулись два автомобиля — Toyota Nadia и Niva Chevrolet. Обе машины получили существенные повреждения, особенно Toyota Nadia, улетевшая в кювет, у нее полностью разбита передняя дверь и бампер слева.

По характеру повреждений можно предположить, что Toyota Nadia двигалась со стороны поселка Кирова и при выезде на Бердское Шоссе не пропустила Niva Chevrolet. Подробности аварии выясняются, ГИБДД еще не прокомментировали ДТП.

Авария у поселка Кирова 12 июня 2023 года в НовосибирскеАвария у поселка Кирова 12 июня 2023 года в Новосибирске
Авария у поселка Кирова 12 июня 2023 года в НовосибирскеАвария у поселка Кирова 12 июня 2023 года в Новосибирске
Авария у поселка Кирова 12 июня 2023 года в НовосибирскеАвария у поселка Кирова 12 июня 2023 года в Новосибирске
Авария у поселка Кирова 12 июня 2023 года в Новосибирске
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
В Новосибирске юная пассажирка мотоцикла пролетела 40 метров после ДТП
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16-летняя пассажирка мотоцикла вылетела с заднего сиденья и пролетела 40 метров после аварии.

#ДТП#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#Ольга Храмушкина
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