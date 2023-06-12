Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
На повороте на поселок Кирова в сторону Новосибирска на Бердском Шоссе столкнулись два автомобиля — Toyota Nadia и Niva Chevrolet. Обе машины получили существенные повреждения, особенно Toyota Nadia, улетевшая в кювет, у нее полностью разбита передняя дверь и бампер слева.
По характеру повреждений можно предположить, что Toyota Nadia двигалась со стороны поселка Кирова и при выезде на Бердское Шоссе не пропустила Niva Chevrolet. Подробности аварии выясняются, ГИБДД еще не прокомментировали ДТП.
16-летняя пассажирка мотоцикла вылетела с заднего сиденья и пролетела 40 метров после аварии.