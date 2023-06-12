На повороте на поселок Кирова в сторону Новосибирска на Бердском Шоссе столкнулись два автомобиля — Toyota Nadia и Niva Chevrolet. Обе машины получили существенные повреждения, особенно Toyota Nadia, улетевшая в кювет, у нее полностью разбита передняя дверь и бампер слева.