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В Новосибирске юная пассажирка мотоцикла пролетела 40 метров после ДТП

10 июня 2023, 04:56
Фото: vk.com/motolifegroup
Мотоциклистов отбросило на десятки метров от места столкновения

Страшное столкновение мотоцикла с такси произошло в новосибирском Академгородке

В новосибирском Академгородке мотоциклист на огромной скорости врезался в автомобиль такси. За жизнь водителя и его пассажирки борются медики

В ночь на субботу, 10 июня, в Советском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. На Морском проспекте водитель мотоцикла Honda врезался в автомобиль такси, который выезжал из двора. Исходя из повреждений, полученных машиной, мотоцикл двигался на огромной скорости.

16-летняя девушка после столкновения пролетела 40 метров
Видео: vk.com/motolifegroup

После столкновения 30-летний парень, который был за рулем мотоцикла, пролетел 27 метров, его 16-летняя пассажирка — 40 метров. У девушки два открытых перелома ног, закрытый перелом таза со смещением, возможно повреждение шейного отдела позвоночника. Она была в шлеме.

Водитель ехал без шлема, у него зафиксирован открытый перелом черепа и множественные переломы конечностей.

Мотоциклист и его пассажирка госпитализированы. Как сообщают очевидцы в паблике MOTO-LiFE, от пострадавших пахло алкоголем.

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#ДТП#Мотоцикл#Травмы#Происшествия#Новосибирск#Видео
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