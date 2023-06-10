После столкновения 30-летний парень, который был за рулем мотоцикла, пролетел 27 метров, его 16-летняя пассажирка — 40 метров. У девушки два открытых перелома ног, закрытый перелом таза со смещением, возможно повреждение шейного отдела позвоночника. Она была в шлеме.