Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:59
В ночь на субботу, 10 июня, в Советском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. На Морском проспекте водитель мотоцикла Honda врезался в автомобиль такси, который выезжал из двора. Исходя из повреждений, полученных машиной, мотоцикл двигался на огромной скорости.
После столкновения 30-летний парень, который был за рулем мотоцикла, пролетел 27 метров, его 16-летняя пассажирка — 40 метров. У девушки два открытых перелома ног, закрытый перелом таза со смещением, возможно повреждение шейного отдела позвоночника. Она была в шлеме.
Водитель ехал без шлема, у него зафиксирован открытый перелом черепа и множественные переломы конечностей.
Мотоциклист и его пассажирка госпитализированы. Как сообщают очевидцы в паблике MOTO-LiFE, от пострадавших пахло алкоголем.