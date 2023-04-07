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Резкий спрос на подержанные мотоциклы произошел в Новосибирской области в марте 2023

7 апреля 2023, 02:13
Фото: 1MI
В Новосибирске средняя цена мотоцикла - почти 190 тысяч рублей

В Новосибирской области произошел резкий рост спроса на мотоциклы с пробегом

В марте 2023 года фиксируется рост спроса на мотоциклы с пробегом в Новосибирской области, о чем свидетельствуют данные сервиса Авито Авто.

Рост спроса на б/у мотоциклы, по сравнению с февралем, составил 39,6%. При этом средняя цена подержанной двухколесной техники составила 189 тысяч рублей.

Как пишет РБК-Новосибирск, если смотреть по Сибири, то значительный рост спроса на мотоциклы с пробегом есть в Республике Алтай. Например, в марте интересовались техникой на 105,1% чаще, чем в феврале. А средняя цена мотоцикла составляет 85 тысяч рублей.

Также читайте о том, что в в Новосибирске продают новый Rolls-Royce Cullinan за 95 млн рублей. Это первая модель "паркетного внедорожника" в линейке Rolls-Royce. Обслуживание такой машины обойдется в копеечку. 

В Новосибирске продают новый Rolls-Royce Cullinan за 95 млн рублей
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#Эмилия Губарева#Мотоцикл#Спрос#Транспорт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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