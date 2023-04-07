Резкий спрос на подержанные мотоциклы произошел в Новосибирской области в марте 2023

Posted Сегодня, 02:13
Published Сегодня, 02:13
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Рост спроса на б/у мотоциклы, по сравнению с февралем, составил 39,6%. При этом средняя цена подержанной двухколесной техники составила 189 тысяч рублей.
Как пишет РБК-Новосибирск, если смотреть по Сибири, то значительный рост спроса на мотоциклы с пробегом есть в Республике Алтай. Например, в марте интересовались техникой на 105,1% чаще, чем в феврале. А средняя цена мотоцикла составляет 85 тысяч рублей.
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