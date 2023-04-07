Резкий спрос на подержанные мотоциклы произошел в Новосибирской области в марте 2023

Как пишет РБК-Новосибирск, если смотреть по Сибири, то значительный рост спроса на мотоциклы с пробегом есть в Республике Алтай. Например, в марте интересовались техникой на 105,1% чаще, чем в феврале. А средняя цена мотоцикла составляет 85 тысяч рублей.