Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Первый кроссовер в линейке британского автопроизводителя предлагают купить новосибирцам за 95 миллионов рублей. Новый автомобиль Rolls-Royce Cullinan 2022 года выпуска имеет по ПТС только одного владельца, который, судя по пробегу (55 км), машину не эксплуатировал. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 6,7 литра и мощностью 571 л.с. Шикарный салон отделан белой кожей, в цвет кузова автомобиля.
Расход топлива при движении в городском цикле у этого автомобиля составляет 22 литра на 100 километров. Так что надо приготовиться, что при обычных деловых поездках по городу в год за бензин придется отдать около 100 тысяч рублей. Транспортный налог обойдется в 90 тысяч. Плюс ОСАГО по минимальному тарифу – около 10 тысяч рублей.