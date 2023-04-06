Расход топлива при движении в городском цикле у этого автомобиля составляет 22 литра на 100 километров. Так что надо приготовиться, что при обычных деловых поездках по городу в год за бензин придется отдать около 100 тысяч рублей. Транспортный налог обойдется в 90 тысяч. Плюс ОСАГО по минимальному тарифу – около 10 тысяч рублей.