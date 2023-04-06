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В Новосибирске продают новый Rolls-Royce Cullinan за 95 млн рублей

6 апреля 2023, 07:05
Фото: Avito.ru
Это первая модель "паркетного внедорожника" в линейке Rolls-Royce

В Новосибирске на сайте бесплатных объявлений продают Rolls-Royce за 95 миллионов

Роскошный кроссовер премиум-класса выставлен на продажу на бесплатном сервисе объявлений. Расходы на обслуживание такой машины начинаются от 200 тысяч рублей в год

Первый кроссовер в линейке британского автопроизводителя предлагают купить новосибирцам за 95 миллионов рублей. Новый автомобиль Rolls-Royce Cullinan 2022 года выпуска имеет по ПТС только одного владельца, который, судя по пробегу (55 км), машину не эксплуатировал. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 6,7 литра и мощностью 571 л.с. Шикарный салон отделан белой кожей, в цвет кузова автомобиля.

Расход топлива при движении в городском цикле у этого автомобиля составляет 22 литра на 100 километров. Так что надо приготовиться, что при обычных деловых поездках по городу в год за бензин придется отдать около 100 тысяч рублей. Транспортный налог обойдется в 90 тысяч. Плюс ОСАГО по минимальному тарифу – около 10 тысяч рублей.

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#Автомобиль#Продажа#Роскошь#Транспорт#Новосибирск
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