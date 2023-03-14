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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:04

В Новосибирске продают 100-летние квартиры в старейших домах-памятниках

14 марта 2023, 10:02
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Дома построили в 1913 и 1917 гг.
На продажу выставили две столетние квартиры в двух старшейших домах в Заельцовском районе Новосибирска. Объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Квартиры в двух 100-летних домах продают на улице Тополевой и Сухарной. Первый трехэтажный дом построили в 1913 году, а второй двухэтажный – в 1917 году. Оба здания являются домами-памятниками. Они находятся на территории бывшего военного городка.

В доме на Тополевой продают жилье в 60 квадратов за 6,5 млн рублей. Недавно там провели капитальный ремонт, и теперь дизайн квартиры весьма современный.

В доме на Сухарной продается квартира за 5,5 млн рублей. Ее площадь – 66 квадратов. Там большие окна и высокие потолки. В квартире есть вся необходимая мебель.

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#Памятник#Квартира#Военный городок#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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