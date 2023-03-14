В Новосибирске продают 100-летние квартиры в старейших домах-памятниках

Квартиры в двух 100-летних домах продают на улице Тополевой и Сухарной. Первый трехэтажный дом построили в 1913 году, а второй двухэтажный – в 1917 году. Оба здания являются домами-памятниками. Они находятся на территории бывшего военного городка.