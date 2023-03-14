В Новосибирске продают 100-летние квартиры в старейших домах-памятниках

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Квартиры в двух 100-летних домах продают на улице Тополевой и Сухарной. Первый трехэтажный дом построили в 1913 году, а второй двухэтажный – в 1917 году. Оба здания являются домами-памятниками. Они находятся на территории бывшего военного городка.
В доме на Тополевой продают жилье в 60 квадратов за 6,5 млн рублей. Недавно там провели капитальный ремонт, и теперь дизайн квартиры весьма современный.
В доме на Сухарной продается квартира за 5,5 млн рублей. Ее площадь – 66 квадратов. Там большие окна и высокие потолки. В квартире есть вся необходимая мебель.