Пара на самокате сбила девочку и стреляла в ее отца в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Авария произошла на улице Костычева в Ленинском районе. Виновниками стали двое на самокате — они сбили девочку, которая гуляла с родителями.
На помощь своему ребенку побежал отец, который стал преследовать нарушителей. Однако, когда отец приблизился к ним, убегающие остановились и один из них даже выстрелил в мужчину из пистолета. Благодаря быстрой реакции он успел увернуться.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что пострадавшую малышку увезли в реанимацию. Позже стало известно, что она получила лишь несущественные травмы.
«Заявления от родителей ребенка приняты сотрудниками полиции. Девочка пройдет СМЭ. Проводится проверка инцидента, также разыскиваются граждане на самокате», — сообщила детали представитель ГУ МВД Новосибирска Наталья Жуласова.