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Пара на самокате сбила девочку и стреляла в ее отца в Новосибирске

18 июня 2023, 10:47
Фото: Инцидент Новосибирск/ВК

В Новосибирске парочка на самокате сбила девочку

Мужчина и женщина на электросамокате сбили маленькую девочку и скрылись с места ДТП. Когда их пытался поймать отец ребенка, они открыли по нему стрельбу.

Авария произошла на улице Костычева в Ленинском районе. Виновниками стали двое на самокате — они сбили девочку, которая гуляла с родителями.

На помощь своему ребенку побежал отец, который стал преследовать нарушителей. Однако, когда отец приблизился к ним, убегающие остановились и один из них даже выстрелил в мужчину из пистолета. Благодаря быстрой реакции он успел увернуться.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что пострадавшую малышку увезли в реанимацию. Позже стало известно, что она получила лишь несущественные травмы.

«Заявления от родителей ребенка приняты сотрудниками полиции. Девочка пройдет СМЭ. Проводится проверка инцидента, также разыскиваются граждане на самокате», — сообщила детали представитель ГУ МВД Новосибирска Наталья Жуласова.
#ДТП#Дети#Происшествия#18+#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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