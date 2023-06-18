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Полицейский из Новосибирска сбил на самокате 8-летнего мальчика в Питере

18 июня 2023, 18:19
Фото: 1MI
Сотрудник изолятора временного содержания из Новосибирска сбил ребенка на самокате в Санкт-Петербурге. Мальчика увезли в больницу с перелом челюсти, сообщает телеграм-канал BAZA.

Происшествие произошло в одном из парков города. Полицейский находился в культурной столице в отпуске. Он ехал вдоль фонтана и не заметил 8-летнего мальчика, врезавшись в него.

Столкновение было очень серьезным: ребенок получил открытый перелом челюсти, а также потерял один из зубов. Рядом был отец мальчика. Полицейский даже предложил семье компенсацию, но они не согласились

В итоге, полицейского уже начали проверять на алкогольное опьянение. Коллеги выясняют обстоятельства аварии.

#Алина Шефер#ДТП#Дети#Происшествия#18+#Новосибирск#Новосибирская область
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