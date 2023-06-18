Полицейский из Новосибирска сбил на самокате 8-летнего мальчика в Питере

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Происшествие произошло в одном из парков города. Полицейский находился в культурной столице в отпуске. Он ехал вдоль фонтана и не заметил 8-летнего мальчика, врезавшись в него.
Столкновение было очень серьезным: ребенок получил открытый перелом челюсти, а также потерял один из зубов. Рядом был отец мальчика. Полицейский даже предложил семье компенсацию, но они не согласились
В итоге, полицейского уже начали проверять на алкогольное опьянение. Коллеги выясняют обстоятельства аварии.