В Новосибирске женщина с ребенком пострадали в аварии на Бердском шоссе

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Столкновение произошло 3 июня вечером между Нижней Ельцовкай и Матвеевкой, как утверждают свидетели происшествия. Участниками ДТП являлись две легковушки — Hyundai Solaris и Daewoo Gentra.
«Пострадавшими в ДТП стали женщина и ребенок. Они получили серьезные травмы: женщина повредила одну из ног, а ребенок ушиб голову. Им вызвали скорую помощь», — рассказали в ГИБДД Новосибирска.
По словам очевидцев, за рулем иномарки находились пьяные водители. Подробности аварии выясняются представителями ГИБДД.