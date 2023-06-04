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В Новосибирске женщина с ребенком пострадали в аварии на Бердском шоссе

4 июня 2023, 02:44
Фото: АСТ-54/ВК
В ДТП пострадали женщина с ребенком
Женщина вместе с ребенком пострадали в автоаварии на Бердском шоссе в Новосибирске. Об этом инциденте сообщили очевидцы и представители ГИБДД региона.

Столкновение произошло 3 июня вечером между Нижней Ельцовкай и Матвеевкой, как утверждают свидетели происшествия. Участниками ДТП являлись две легковушки — Hyundai Solaris и Daewoo Gentra.

«Пострадавшими в ДТП стали женщина и ребенок. Они получили серьезные травмы: женщина повредила одну из ног, а ребенок ушиб голову. Им вызвали скорую помощь», — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

По словам очевидцев, за рулем иномарки находились пьяные водители. Подробности аварии выясняются представителями ГИБДД.

#Алина Шефер#Дети#ДТП#Происшествия#18+#Новосибирск#Новосибирская область
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