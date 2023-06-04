В Новосибирске женщина с ребенком пострадали в аварии на Бердском шоссе

Женщина вместе с ребенком пострадали в автоаварии на Бердском шоссе в Новосибирске. Об этом инциденте сообщили очевидцы и представители ГИБДД региона.

Столкновение произошло 3 июня вечером между Нижней Ельцовкай и Матвеевкой, как утверждают свидетели происшествия. Участниками ДТП являлись две легковушки — Hyundai Solaris и Daewoo Gentra. «Пострадавшими в ДТП стали женщина и ребенок. Они получили серьезные травмы: женщина повредила одну из ног, а ребенок ушиб голову. Им вызвали скорую помощь», — рассказали в ГИБДД Новосибирска. По словам очевидцев, за рулем иномарки находились пьяные водители. Подробности аварии выясняются представителями ГИБДД.