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Под Новосибирском два человека погибли в жутком ДТП с каршеринговым автомобилем

24 июля 2023, 01:23
Фото: 1MI
Есть погибшие
В результате ДТП с участием каршерингового автомобиля в Новосибирской области два человека погибли, ещё двое находятся в реанимации. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети ВКонтакте.

В Новосибирской области произошло столкновение автомобилей, один из которых принадлежал каршерингу. Инцидент произошел на дороге, ведущей из села Криводановка.

По данным очевидцев, два человека погибли, а еще двое находятся в реанимации. Однако эта информация официально еще не подтверждена пресс-службой ГИБДД по региону.

Видеозапись показывает поврежденное авто каршеринга, перевернувшееся на обочине. На месте аварии работали спасатели, медики и полицейские.

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#Эмилия Губарева#18+#Погиб#ДТП#Каршеринг#Автомобиль#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирская область
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