Автомобиль каршеринга на огромной скорости врезался в столб в Новосибирске

На видеоролике видно, что арендующий машину водитель разогнался до «космической» скорости, не справился с управлением и боковой частью автомобиля врезался в бетонный столб.
По данным городского ГИБДД, авария произошла в 10:40, когда машина ехала по улице Петухова в сторону Чистякова. Происшествие произошло около дома №105/1. На место даже пришлось вызывать пожарную машину, скорую помощь и реанимацию.
Водитель и пассажир каршеринга пострадали, уточнила Atas.info Аягоз Ашимова. При этом очевидцы в соцсетях пишут, что тому, кто сидел за рулем – 22 года, а пассажиру 21 год.
В настоящее время на месте работает экипаж ГИБДД, который устанавливает обстоятельства аварии.