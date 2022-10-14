atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Автомобиль каршеринга на огромной скорости врезался в столб в Новосибирске

Сегодня, 07:42
Фото: АСТ-54
Каршеринговый автомобиль «Делимобиль» на большой скорости влетел в столб в Южно-Чемском микрорайоне Новосибирска. Информацию предоставили в группе «АСТ-54» в ВК.

На видеоролике видно, что арендующий машину водитель разогнался до «космической» скорости, не справился с управлением и боковой частью автомобиля врезался в бетонный столб.

По данным городского ГИБДД, авария произошла в 10:40, когда машина ехала по улице Петухова в сторону Чистякова. Происшествие произошло около дома №105/1. На место даже пришлось вызывать пожарную машину, скорую помощь и реанимацию.

Водитель и пассажир каршеринга пострадали, уточнила Atas.info Аягоз Ашимова. При этом очевидцы в соцсетях пишут, что тому, кто сидел за рулем – 22 года, а пассажиру 21 год.

В настоящее время на месте работает экипаж ГИБДД, который устанавливает обстоятельства аварии. 

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Каршеринг#Автомобиль#Транспорт#Видео
Подпишитесь
Салют и концерт на Новый год-2023 отменили в Новосибирске
Вчера, 12:57
«Уезжает с концами»: в Новосибирске с ТЦ «Мега» демонтировали буквы «ИКЕА»
Вчера, 08:44
Более 100 человек эвакуировали из здания новосибирского военкомата 14 октября
Сегодня, 10:57
Гигантский микрорайон Клюквенный появится на окраине Новосибирска
Вчера, 16:58
Лариса Анисимова: «Долги «Экологии» - 780 млн рублей, а потребители должны 1.7 млрд»
Вчера, 16:59
430 мобилизованных из Новосибирской области вернулись домой
Вчера, 08:18