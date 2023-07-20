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16-летний подросток-велосипедист погиб после ДТП с Honda под Новосибирском

20 июля 2023, 01:14
Фото: ГИБДД по НСО
Мальчик погиб

Под Новосибирском погиб 16-летний велосипедист после ДТП с Honda в Бердске

16-летний велосипедист погиб в Новосибирской области после ДТП с Honda, водитель которого сбил парня на пешеходном переходе.

В Бердске под Новосибирском произошло ДТП, в котором погиб 16-летний велосипедист. Инцидент произошел вечером 19 июля на улице Боровой.

Водитель автомобиля Honda Legend, 41-летний мужчина, сбил юношу, который двигался на велосипеде. По предварительным данным, парень переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате столкновения велосипедист получил серьезные травмы и был доставлен в городскую больницу. Медики пытались спасти его жизнь, но тяжелые повреждения были несовместимы с жизнью и в 22:35 юноша скончался.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

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