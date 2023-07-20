16-летний подросток-велосипедист погиб после ДТП с Honda под Новосибирском

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Published Сегодня, 01:14
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В Бердске под Новосибирском произошло ДТП, в котором погиб 16-летний велосипедист. Инцидент произошел вечером 19 июля на улице Боровой.
Водитель автомобиля Honda Legend, 41-летний мужчина, сбил юношу, который двигался на велосипеде. По предварительным данным, парень переходил дорогу по пешеходному переходу.
В результате столкновения велосипедист получил серьезные травмы и был доставлен в городскую больницу. Медики пытались спасти его жизнь, но тяжелые повреждения были несовместимы с жизнью и в 22:35 юноша скончался.
Сейчас полиция проводит доследственную проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.