Телеграм-канал «Инцидент Новосибирск» сообщает о гибели 16-летнего жителя деревни Александровка Болотнинского района. По словам местных жителей, в четверг, 13 июля, парень вместе с 15-летним товарищем пасли коров, когда началась гроза. Товарищи решили спрятаться под деревом, в которое ударила молния.