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Published Сегодня, 01:20
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Телеграм-канал «Инцидент Новосибирск» сообщает о гибели 16-летнего жителя деревни Александровка Болотнинского района. По словам местных жителей, в четверг, 13 июля, парень вместе с 15-летним товарищем пасли коров, когда началась гроза. Товарищи решили спрятаться под деревом, в которое ударила молния.
Один подросток погиб, второй находится в отделении реанимации районной больницы. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.