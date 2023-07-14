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В Новосибирской области 16-летний пастух погиб от удара молнии

14 июля 2023, 01:20
Фото: freepik.com
Смерть подростка официально не подтверждена
Молодой человек прятался под деревом во время грозы

Телеграм-канал «Инцидент Новосибирск» сообщает о гибели 16-летнего жителя деревни Александровка Болотнинского района. По словам местных жителей, в четверг, 13 июля, парень вместе с 15-летним товарищем пасли коров, когда началась гроза. Товарищи решили спрятаться под деревом, в которое ударила молния.

Один подросток погиб, второй находится в отделении реанимации районной больницы. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

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#Дети#Погиб#Молния#Происшествия#Новосибирская область
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