Мощная молния сожгла дом в селе Новосибирской области

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В результате мощного удара молнии частный дом в Здвинском районе Новосибирской области охватил огонь, который быстро распространился на все деревянные постройки.
Событие произошло накануне 8 июня в селе Верх-Каргат. Гроза, со вспышками молний и раскатами грома, продолжалась целый день.
Пожар удалось потушить специалистам МЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия. К счастью, никто не пострадал.
Следует отметить, что прогнозы на ближайшие дни для области неблагоприятные: Западно-Сибирский гидрометцентр предупреждает об опасных погодных явлениях, таких как ливни, грозы, град и порывистый ветер до 25 м/с.