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Мощная молния сожгла дом в селе Новосибирской области

9 июня 2023, 02:00
Фото: ВК/Инцидент Новосибирск
Молния стукнула по дому

В Новосибирской области молния сожгла частный дом в Верх-Каргате

В Новосибирской области был уничтожен дом после мощного удара молнии, о чем стало известно из ВК-группы «Инцидент Новосибирск».

В результате мощного удара молнии частный дом в Здвинском районе Новосибирской области охватил огонь, который быстро распространился на все деревянные постройки.

Событие произошло накануне 8 июня в селе Верх-Каргат. Гроза, со вспышками молний и раскатами грома, продолжалась целый день.

Пожар удалось потушить специалистам МЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия. К счастью, никто не пострадал.

Следует отметить, что прогнозы на ближайшие дни для области неблагоприятные: Западно-Сибирский гидрометцентр предупреждает об опасных погодных явлениях, таких как ливни, грозы, град и порывистый ветер до 25 м/с.

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#Эмилия Губарева#Пожар#Дом#Жилой дом#Происшествия#Город#Новосибирская область
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