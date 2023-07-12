Красные молнии сверкали в небе над Новосибирском ночью 12 июля 2023

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Ночью 12 июля жители Новосибирска заметили необычное небесное явление — красные молнии. Наши читатели рассказали, что раскатов грома при этом не было, а сами молнии появились через пару часов после сильного дождя в регионе.
«Все небо сверкало в период с двенадцати ночи сегодня. Побежали закрывать все теплицы, думали будет град и боялись, что со светом возникнут проблемы, но нет, небо затянуло по кругу, при этом в середине было все чисто, а в облаках красиво сверкали красные и белые молнии. Выглядело завораживающе», — поделилась сибирячка Надежда К.
Как оказалось, это была зарница — атмосферное явление, которое происходит летом в жаркие дни.
«Это когда вечером или ночью небо освещается заревом, которое часто путают с молниями. При этом раскатов грома нет, так как гроза находится на большом расстоянии», — рассказал Atas.info житель Новосибирской области Илья И.
Напомним, что вечером 11 июля в Новосибирске и области прошел сильный ливень, а местами и град. По городу поплыли глубокие лужи, а сибиряки все вымокли.