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Красные молнии сверкали в небе над Новосибирском ночью 12 июля 2023

12 июля 2023, 01:35
Фото: 1MI
Новосибирцы заметили в небе красные молнии
В небе над Новосибирском были замечены красные молнии, которые появляются в жаркие дни и освещают ночное небо заревом, не сопровождаясь раскатами грома, об этом рассказали читатели Atas.info.

Ночью 12 июля жители Новосибирска заметили необычное небесное явление — красные молнии. Наши читатели рассказали, что раскатов грома при этом не было, а сами молнии появились через пару часов после сильного дождя в регионе.

«Все небо сверкало в период с двенадцати ночи сегодня. Побежали закрывать все теплицы, думали будет град и боялись, что со светом возникнут проблемы, но нет, небо затянуло по кругу, при этом в середине было все чисто, а в облаках красиво сверкали красные и белые молнии. Выглядело завораживающе», — поделилась сибирячка Надежда К.

Как оказалось, это была зарница — атмосферное явление, которое происходит летом в жаркие дни.

«Это когда вечером или ночью небо освещается заревом, которое часто путают с молниями. При этом раскатов грома нет, так как гроза находится на большом расстоянии», — рассказал Atas.info житель Новосибирской области Илья И.

Напомним, что вечером 11 июля в Новосибирске и области прошел сильный ливень, а местами и град. По городу поплыли глубокие лужи, а сибиряки все вымокли.

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