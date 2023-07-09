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На улицах Венеция: Новосибирск затопило после ливня 9 июля 2023

9 июля 2023, 13:55
Фото: 1MI
Дождь прошел в выходной
После сильного ливня в Новосибирске 9 июля 2023 года некоторые микрорайоны превратились в Венецию.

После сильного дождя 9 июля 2023 года некоторые районы Новосибирска превратились в Венецию — улицы затопило водой. Об этом рассказала читательница Atas.info Лидия К.

Девушка живет в Ленинском районе Новосибирска на улице Пархоменко. Домой с работы она сегодня буквально плыла:

«Маршрутка плыла по лужам, не позавидуешь тем, кто шел пешком — лужи по щиколотки, ручьи бегут, машины ненароком водой обливают прохожих. Кошмар, — поделилась наша читательница.

Действительно, в Новосибирске картина была еще та: горожане уже явно не дошли бы домой сухими, потому что они перепрыгивали «через озера». Так было во многих районах города.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ливень#Лужи#Город#Погода
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