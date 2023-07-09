На улицах Венеция: Новосибирск затопило после ливня 9 июля 2023

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
После сильного дождя 9 июля 2023 года некоторые районы Новосибирска превратились в Венецию — улицы затопило водой. Об этом рассказала читательница Atas.info Лидия К.
Девушка живет в Ленинском районе Новосибирска на улице Пархоменко. Домой с работы она сегодня буквально плыла:
«Маршрутка плыла по лужам, не позавидуешь тем, кто шел пешком — лужи по щиколотки, ручьи бегут, машины ненароком водой обливают прохожих. Кошмар, — поделилась наша читательница.
Действительно, в Новосибирске картина была еще та: горожане уже явно не дошли бы домой сухими, потому что они перепрыгивали «через озера». Так было во многих районах города.