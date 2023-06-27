Град размером с яйцо обрушился на несчастный Омск. Дойдет ли беда до Новосибирска?

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Как пишет Город55, в Омске выпал град размером с яйцо. Людям советуют беречь головы, не выходить на улицы и не оставлять машины под открытым небом.
В Западно-Сибирском гидрометцентре журналисту Atas.info пояснили, что в Новосибирске 27 июня сохраняется теплая погода, а уже завтра ожидается холодный фронт из Омска. Не исключено, что выпадет такой же чудовищный град.
«В Омске выпал град 19 мм, мы ждем подобные осадки в области в течение суток. К вечеру холодный циклон подойдет к Барабинску. До города град, возможно, не дойдет. В отдаленных районах он ожидается, только есть вероятность, что наши станции его не зафиксируют. Узнаем только из сообщений очевидцев, живущих в селах и деревнях», — пояснила начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Наталья Кичанова.
Напомним, ранее новосибирцев предупреждали о шторме и похолодании. Погода резко испортится уже завтра, 28 июня.