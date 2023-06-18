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Неделя холода и дождей ожидается в Новосибирской области — скачки температур от +2°C

18 июня 2023, 08:53
Фото: 1MI
Дожди и холода нагрянут в Новосибирск

В Новосибирской области резко похолодает до +2 градусов

Сервисы погоды составили неутешительный прогноз погоды на следующую неделю в Новосибирской области. С 20 июня в регион ворвется холодный фронт с ливнями.

Последний жаркий день ожидается в областном центре 19 июня. Воздух прогреется до +26 градусов, судя по прогнозам Gismeteo. А на следующий день, 20 июня, придет дождь и ветер до 19 м/с.

В районах региона синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют на эти дни ночью похолодания до +4…+2°C. Днем +29, местами +34. При этом, жару омрачат жуткие дожди, ветер до 22 м/с и грозы.

Сервис «Яндекс.Погода» обещает с 21 по 24 июня снижение температуры воздуха до +18 днем и +2 ночью. Теплые деньки могут вернуться в Новосибирск только в последние дни месяца.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Дождь#Похолодание#Погода на неделю
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