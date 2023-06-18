Неделя холода и дождей ожидается в Новосибирской области — скачки температур от +2°C

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Последний жаркий день ожидается в областном центре 19 июня. Воздух прогреется до +26 градусов, судя по прогнозам Gismeteo. А на следующий день, 20 июня, придет дождь и ветер до 19 м/с.
В районах региона синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют на эти дни ночью похолодания до +4…+2°C. Днем +29, местами +34. При этом, жару омрачат жуткие дожди, ветер до 22 м/с и грозы.
Сервис «Яндекс.Погода» обещает с 21 по 24 июня снижение температуры воздуха до +18 днем и +2 ночью. Теплые деньки могут вернуться в Новосибирск только в последние дни месяца.