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Когда в Новосибирск вернется жара

21 июня 2023, 01:52
Фото: 1MI
Непогода и дожди придут в Новосибирскую область надолго
Уставшие от жары новосибирцы могут порадоваться — в ближайшие дни погода будет прохладной. В последней декаде июня ожидается только один теплый день, когда воздух прогреется до +24°С.

Сегодня и завтра сервис Яндекс.Погода обещает в Новосибирске +19+21°С днем, и +10+11°С ночью. Погода будет облачной, но без дождей. В пятницу 23 июня в Новосибирской области пройдут ливни, дневная температура снизится до +17°С.

Предстоящие выходные на этой неделе не будут жаркими — максимальная температура воздуха — +20°С. И только в начале следующей неделе новосибирцы снова немного смогут почувствовать лето — в понедельник обещают, что воздух прогреется до +24°С.

Но уже со вторника температура снова будет снижаться, к середине недели нас ждет нежаркая погода +17+18°С, с небольшим потеплением в последний день июня до +23°С.

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#Жара#Дожди#Погода#Погода на неделю#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#Ольга Храмушкина
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