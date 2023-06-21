Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
Modified Сегодня, 01:54
Updated Сегодня, 01:54
Сегодня и завтра сервис Яндекс.Погода обещает в Новосибирске +19+21°С днем, и +10+11°С ночью. Погода будет облачной, но без дождей. В пятницу 23 июня в Новосибирской области пройдут ливни, дневная температура снизится до +17°С.
Предстоящие выходные на этой неделе не будут жаркими — максимальная температура воздуха — +20°С. И только в начале следующей неделе новосибирцы снова немного смогут почувствовать лето — в понедельник обещают, что воздух прогреется до +24°С.
Но уже со вторника температура снова будет снижаться, к середине недели нас ждет нежаркая погода +17+18°С, с небольшим потеплением в последний день июня до +23°С.
В Новосибирске готовят 130 килограммовый торт ко Дню города для бесплатного угощения.