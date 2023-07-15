В новосибирской полиции опровергли слухи о вине экс-коллеги в ДТП на Дуси Ковальчук

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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«Распространяемая в сети Интернет информация, что участником ДТП является гражданин, имевший отношение к службе в органах внутренних дел, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Также правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее смерть по неосторожности. Инцидентом займется Следственный комитет по региону.
ДТП произошло ночью в районе улицы Дуси Ковальчук. В социальных сетях заявили о столкновении автомобиля марки Toyota Corolla с грузовиком. При этом муссировались слухи о том, что иномаркой управлял полицейский, за день до этого уволенный из органов. Рассказывалось и о трупе, лежащем возле машины.
По предварительной информации от правоохранительных органов, в 02.19 ночи «Тойота», за рулем которой сидела женщина, столкнулась с припаркованным у проезжей части грузовиком MAN. Сибирячку удалось вытащить из машины и передать медикам, сейчас она находится в больнице.
В официальном сообщении в группе «Спасатели МАСС» социальной сети «ВКонтакте» говорится о том, что пассажира иномарки пришлось доставать из покореженного автомобиля в течение получаса. К сожалению, 40-летний мужчина получил смертельные травмы.