В новосибирской полиции опровергли слухи о вине экс-коллеги в ДТП на Дуси Ковальчук

ДТП произошло ночью в районе улицы Дуси Ковальчук. В социальных сетях заявили о столкновении автомобиля марки Toyota Corolla с грузовиком. При этом муссировались слухи о том, что иномаркой управлял полицейский, за день до этого уволенный из органов. Рассказывалось и о трупе, лежащем возле машины.