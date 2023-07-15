На пляже в Новосибирске пятилетняя девочка гуляла без взрослых

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
По информации МАСС, опубликованной в социальной сети «ВКонтакте», ребенка заметили в 20 часов вечера. Девочку сразу же отправили на пост матросов-спасателей, на место происшествия вызвали сотрудников ПДН.
Позже в полиции подтвердили информацию.
«В правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже пятилетней девочки. Ребенка обнаружили на пляже в Кировском районе и передали законному представителю», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По словам полицейских, девочка не пострадала ни от каких преступных намерений. При этом ее семья является благополучной и не состоит на учете.