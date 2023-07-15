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На пляже в Новосибирске пятилетняя девочка гуляла без взрослых

15 июля 2023, 07:16
Фото: 1MI
Ребенок гулял по пляжу один
Пятничным вечером на Бугринском пляже Новосибирска заметили девочку. Ребенок был совершенно один.

По информации МАСС, опубликованной в социальной сети «ВКонтакте», ребенка заметили в 20 часов вечера. Девочку сразу же отправили на пост матросов-спасателей, на место происшествия вызвали сотрудников ПДН.

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Позже в полиции подтвердили информацию.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже пятилетней девочки. Ребенка обнаружили на пляже в Кировском районе и передали законному представителю», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам полицейских, девочка не пострадала ни от каких преступных намерений. При этом ее семья является благополучной и не состоит на учете.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Полиция#Бугринский пляж
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