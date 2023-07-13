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В Новосибирской области с начала года погибло 23 ребенка

13 июля 2023, 09:16
Фото: 1MI
С начала года погибло 23 юных новосибирца

В Новосибирской области с начала года погибло 23 ребенка

С начала года в Новосибирской области погибло 23 ребенка. Такие факты озвучили в региональном Минздраве.
«Частыми причинами смерти несовершеннолетних являются отравления ядами, падение с высоты, пожары и дорожно-транспортные происшествия», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

Стоит отметить, что в прошлом году статистические данные были гораздо мрачнее. По информации ЗАГСа, в 2022 году от различных причин погибли 92 несовершеннолетних жителя Новосибирской области. Наиболее частыми причинами смерти явились утопление, самоубийство, механическая асфиксия, травмы на спортивных площадках и насильственная смерть. Было зарегистрировано 42 соответствующих случая.

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