В Новосибирской области с начала года погибло 23 ребенка

Стоит отметить, что в прошлом году статистические данные были гораздо мрачнее. По информации ЗАГСа, в 2022 году от различных причин погибли 92 несовершеннолетних жителя Новосибирской области. Наиболее частыми причинами смерти явились утопление, самоубийство, механическая асфиксия, травмы на спортивных площадках и насильственная смерть. Было зарегистрировано 42 соответствующих случая.