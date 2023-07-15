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В Новосибирске 13 подростков-мотоциклистов пострадали в ДТП в 2023 году

15 июля 2023, 03:34
Фото: 1MI
12 ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов
В Новосибирске в прошлом году произошло 12 аварий с участием несовершеннолетних мотоциклистов, в которых пострадали 13 детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Представители ведомства также назвали основные причины, по которым юные байкеры оказываются в ДТП. Во-первых, большинство из них не обладает достаточными навыками вождения и не имеет прав управления транспортными средствами. Кроме того, многим нравится ездить быстро. Еще одной причиной является использование неисправных или переоборудованных мотоциклов.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что подростки в большинстве случаев не задумываются о своей безопасности. Это подтверждают данные о том, что многие из них не носят защитные шлемы.

Кроме детей, ответственность за происходящее с юными мотоциклистами несут и их родители. Некоторые из них приобретают своим детям мопеды и скутеры, поощряя их за хорошие успехи в учебе.

Госавтоинспекция Новосибирска призывает родителей заботиться о будущем своих детей и отказаться от приобретения мототранспорта, а также не передавать управление транспортным средством лицам, не обладающим соответствующими правами.

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#ДТП#Мотоциклисты#Травмы#Мопеды#Транспорт#Город#Происшествия#Общество#Новосибирск#Дети#18+#Эмилия Губарева
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