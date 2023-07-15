В Новосибирске 13 подростков-мотоциклистов пострадали в ДТП в 2023 году

Представители ведомства также назвали основные причины, по которым юные байкеры оказываются в ДТП. Во-первых, большинство из них не обладает достаточными навыками вождения и не имеет прав управления транспортными средствами. Кроме того, многим нравится ездить быстро. Еще одной причиной является использование неисправных или переоборудованных мотоциклов.