В Новосибирске 13 подростков-мотоциклистов пострадали в ДТП в 2023 году

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:36
Представители ведомства также назвали основные причины, по которым юные байкеры оказываются в ДТП. Во-первых, большинство из них не обладает достаточными навыками вождения и не имеет прав управления транспортными средствами. Кроме того, многим нравится ездить быстро. Еще одной причиной является использование неисправных или переоборудованных мотоциклов.
Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что подростки в большинстве случаев не задумываются о своей безопасности. Это подтверждают данные о том, что многие из них не носят защитные шлемы.
Кроме детей, ответственность за происходящее с юными мотоциклистами несут и их родители. Некоторые из них приобретают своим детям мопеды и скутеры, поощряя их за хорошие успехи в учебе.
Госавтоинспекция Новосибирска призывает родителей заботиться о будущем своих детей и отказаться от приобретения мототранспорта, а также не передавать управление транспортным средством лицам, не обладающим соответствующими правами.