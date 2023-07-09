В Новосибирске 16-летний подросток на мотоцикле пострадал в ДТП — что известно

В результате аварии пострадал сам несовершеннолетний водитель мотоцикла. Его доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, но характер полученных им травм пока неизвестен. На месте происшествия работает полиция ДПС, которая выясняет все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.