В Новосибирске 16-летний подросток на мотоцикле пострадал в ДТП — что известно

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
В 12:30 9 июля 2023 года произошла авария на улице Зелёная горка в Советском районе Новосибирска. По предварительным данным, 16-летний водитель-подросток 2007 года рождения на мотоцикле Ирбис выехал с лесополосы и пересек проезжую часть.
Он столкнулся с автомобилем «Тойота Витц», который двигался по той же улице со стороны улицы Тимакова в сторону улицы Экваторная. Водителем автомобиля был мужчина 1963 года рождения.
В результате аварии пострадал сам несовершеннолетний водитель мотоцикла. Его доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, но характер полученных им травм пока неизвестен. На месте происшествия работает полиция ДПС, которая выясняет все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.