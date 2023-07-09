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В Новосибирске 16-летний подросток на мотоцикле пострадал в ДТП — что известно

9 июля 2023, 09:40
Фото: ГИБДД по НСО
Мальчик пострадал

В Новосибирске 16-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП

В результате столкновения мотоцикла и автомобиля на улице Зелёная горка в Новосибирске, пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла, который был доставлен в лечебное учреждение для получения медицинской помощи.

В 12:30 9 июля 2023 года произошла авария на улице Зелёная горка в Советском районе Новосибирска. По предварительным данным, 16-летний водитель-подросток 2007 года рождения на мотоцикле Ирбис выехал с лесополосы и пересек проезжую часть.

Он столкнулся с автомобилем «Тойота Витц», который двигался по той же улице со стороны улицы Тимакова в сторону улицы Экваторная. Водителем автомобиля был мужчина 1963 года рождения.

В результате аварии пострадал сам несовершеннолетний водитель мотоцикла. Его доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, но характер полученных им травм пока неизвестен. На месте происшествия работает полиция ДПС, которая выясняет все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.

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#Эмилия Губарева#Мотоцикл#ДТП#Автомобиль#Пострадавший#Новосибирск#Транспорт#Город#Происшествия
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