Кровавая неделя на дорогах Новосибирской области: в ДТП погибли 9 человек

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Всего за прошедшую неделю в регионе произошло 45 дорожно-транспортных происшествий. 9 сибиряков погибли. Статистику об авариях докладывают еженедельно и обычно смертельный показатель равен 1-2, но в этот раз статистика показывает обратное.
Всего пострадали в авариях 49 граждан. Вычислено 109 пьяных водителей за рулем.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Новосибирске на Станционной погиб мотоциклист после ДТП с фурой. Это происшествие стало шокирующим для жителей города.