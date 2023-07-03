atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Изображение материала

Кровавая неделя на дорогах Новосибирской области: в ДТП погибли 9 человек

3 июля 2023, 03:35
Фото: 1MI
В ДТП были погибшие

В Новосибирской области за неделю в ДТП погибло 9 человек

Девять человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области. Об этом стало известно из доклада представителя МВД по НСО на оперативном совещании в правительстве региона 3 июля 2023.

Всего за прошедшую неделю в регионе произошло 45 дорожно-транспортных происшествий. 9 сибиряков погибли. Статистику об авариях докладывают еженедельно и обычно смертельный показатель равен 1-2, но в этот раз статистика показывает обратное.

Всего пострадали в авариях 49 граждан. Вычислено 109 пьяных водителей за рулем.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Новосибирске на Станционной погиб мотоциклист после ДТП с фурой. Это происшествие стало шокирующим для жителей города.

Мотоциклиста размотало после ДТП с фурой в Новосибирске — шокирующие фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Жуткая пробка, сгоревший груз на трассе: подробности ДТП с фурами под НовосибирскомСтрашная статистика: в Новосибирской области в ДТП погибли 52 копытных животныхПод Новосибирском водитель Mitsubishi погиб в ДТП с грузовиком
#Эмилия Губарева#ДТП#18+#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирская область#Новосибирск
Подпишитесь
Пригожин прокомментировал массовый автопробег ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
Вчера, 07:50
Фото из архивов командира батальона «Вега» Панфёрова опубликовали в Новосибирске
1 июля 03:23
Во дворах ОбьГЭСа в Новосибирске появились вандальные надписи про ЧВК «Вагнер»
Вчера, 14:02
Сезон сбора белых грибов начался в Новосибирской области в июле 2023
Сегодня, 01:30
Началась самая жаркая неделя в июле: жару с дождями обещают синоптики в Новосибирске
Сегодня, 01:49
Названа шокирующая причина нападения подростков на мальчика под Новосибирском
Сегодня, 01:40