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Мотоциклисты

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2024
С начала лета малолетние байкеры устроили 20 ДТП в Новосибирской области
Всего за полтора месяца в Новосибирской области были зарегистрированы 20 аварий с участием несовершеннолетних мотоциклистов.
20 июля, 06:51
Сразу три мотоциклиста за один вечер разбились в Новосибирской области
В Новосибирской области один мотоциклист погиб и двое получили травмы после череды вечерних аварий, сообщили в соцсетях и Госавтоинспекции.
14 июня, 03:43
Количество аварий с байкерами заметно возросло в Новосибирской области
В Новосибирской области количество аварий с мотоциклистами с наступлением весны значительно увеличилось, следует из сообщения Госавтоинспекции региона.
10 мая, 05:48
2023
Ад на дорогах: мотоциклисты пострадали в трех ДТП в Новосибирске
Три мотоциклиста пострадали в ДТП: одна женщина переломала руку, 20-летний парень получил травмы, 11-летний мальчик был ранен после столкновения.
22 августа 2023, 01:52
Черепа и колокольчики: читинский байкер рассказал о ритуалах суровых мужчин
20 июля 2023, 11:24
В Новосибирске 13 подростков-мотоциклистов пострадали в ДТП в 2023 году
В Новосибирске в прошлом году произошло 12 аварий с участием несовершеннолетних мотоциклистов, в которых пострадали 13 детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
15 июля 2023, 03:34

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