Мотоциклисты

В Новосибирске 13 подростков-мотоциклистов пострадали в ДТП в 2023 году

В Новосибирске в прошлом году произошло 12 аварий с участием несовершеннолетних мотоциклистов, в которых пострадали 13 детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.