Количество аварий с байкерами заметно возросло в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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В Новосибирской области с начала весны случилось уже 21 дорожно-транспортное происшествие с участием людей на мотоциклах. К сожалению, три человека погибли, различные травмы получили 19 байкеров, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
По понятным причинам, заметно больше аварий зарегистрировано в мае, когда трассы региона полностью очистились от снега. За 10 дней весеннего месяца случилось 11 ДТП с мотоциклистами — это на 80% больше, чем за тот же период минувшего года.
По статистике, чаще всего дорожные инциденты с байкерами происходят из-за превышения ими установленного скоростного режима. Но иногда аварии происходят по вине автомобилистов, которые отказываются предоставлять коллегам на мототранспорте законное преимущество на дороге.
Кроме этого, мотоциклисты грешат привычкой нарушать правила, еще одним фактором риска в ГИБДД назвали плохую погоду.
Чаще всего фиксируются столкновения, иногда — байкеры не удерживаются в седле и падают, либо врезаются в препятствия.
В Госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдать правила при вождении мотоцикла, а также ни в коем случае не разрешать водить их несовершеннолетним. Водителей автомобилей просят быть внимательными и обращать повышенное внимание на людей на мотоциклах.