atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

20 аварий с несовершеннолетними мотоциклистами

С начала лета малолетние байкеры устроиди 20 ДТП в Новосибирской области

20 июля 2024, 06:51
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
20 аварий с несовершеннолетними мотоциклистами
Всего за полтора месяца в Новосибирской области были зарегистрированы 20 аварий с участием несовершеннолетних мотоциклистов.

За лето 2024 года в Новосибирской области произошло множество ДТП с участием мотоциклистов. С несовершеннолетними водителями было зафиксировано 20 аварий, в которых один человек погиб и 20 получили травмы, сообщает ОТС. С начала лета оштрафовали 261 байкера.

Жители Новосибирска часто жалуются на быструю езду мотоциклистов на площади Карла Маркса и улице Большевистской. По словам очевидцев, с 18:00 и до глубокой ночи в этих местах регулярно слышен рев моторов и проходят гонки.

Согласно данным ГИБДД, с начала сезона произошло 73 ДТП с участием мотоциклов. В результате этих аварий пострадал 81 человек, а 6 мотоциклистов погибли.

Инспекторы также напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения и призывают родителей контролировать использование транспортных средств их детьми.

Местные власти и ГИБДД активно работают над разработкой новых мер по обеспечению безопасности на дорогах, включая установку дополнительных камер видеонаблюдения и проведение регулярных профилактических мероприятий.

Читайте также:
Смертельное ДТП произошло около Бугринского моста в НовосибирскеПоследствия смертельного ДТП возле остановки попали на видео в НовосибирскеТрамвай №13 сошел с рельсов в Новосибирске — последствия аварии
#Алина Гурицкая#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Мотоциклисты#Правила дорожного движения
Подпишитесь
Пора загадывать желания!. Когда ожидается пик звездного дождя в Новосибирске, рассказал специалист
Сегодня, 03:39
Игры молодых новосибирских манулов попали на видео и умилили пользователей соцсетей
Сегодня, 04:09
Последствия смертельного ДТП возле остановки попали на видео в Новосибирске
Сегодня, 03:34
Девушка чудом выжила после падения с высоты 13 этажей в Новосибирске
Сегодня, 03:11
Из Таджикистана привезли бойца ММА, убившего жительницу Новосибирска и ее дочь
Вчера, 13:33
Маршрутка с 16 пассажирами слетела с трассы под Новосибирском
Вчера, 12:10