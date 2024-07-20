С начала лета малолетние байкеры устроиди 20 ДТП в Новосибирской области

За лето 2024 года в Новосибирской области произошло множество ДТП с участием мотоциклистов. С несовершеннолетними водителями было зафиксировано 20 аварий, в которых один человек погиб и 20 получили травмы, сообщает ОТС. С начала лета оштрафовали 261 байкера.