С начала лета малолетние байкеры устроиди 20 ДТП в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
За лето 2024 года в Новосибирской области произошло множество ДТП с участием мотоциклистов. С несовершеннолетними водителями было зафиксировано 20 аварий, в которых один человек погиб и 20 получили травмы, сообщает ОТС. С начала лета оштрафовали 261 байкера.
Жители Новосибирска часто жалуются на быструю езду мотоциклистов на площади Карла Маркса и улице Большевистской. По словам очевидцев, с 18:00 и до глубокой ночи в этих местах регулярно слышен рев моторов и проходят гонки.
Согласно данным ГИБДД, с начала сезона произошло 73 ДТП с участием мотоциклов. В результате этих аварий пострадал 81 человек, а 6 мотоциклистов погибли.
Инспекторы также напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения и призывают родителей контролировать использование транспортных средств их детьми.
Местные власти и ГИБДД активно работают над разработкой новых мер по обеспечению безопасности на дорогах, включая установку дополнительных камер видеонаблюдения и проведение регулярных профилактических мероприятий.