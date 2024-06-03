atas.info
ГлавноеВсе новости

Бугринский пляж

Выбрать дату
2024
Первый пляж официально заработал в Новосибирске
3 июня, 06:37
2023
Сколько стоит отдых на пляжах Новосибирска летом 2023
Во время дикой жары новосибирцы бегут на пляжи — купаться и загорать. Сколько всего пляжей открыты летом 2023 и почем нынче отдых?
22 июля 2023, 07:41
На пляже в Новосибирске пятилетняя девочка гуляла без взрослых
15 июля 2023, 07:16
Названы пляжи Новосибирска, где разрешено купаться летом 2023
15 июня 2023, 01:31
В Новосибирске с 1 июня откроется частный пляж с платной парковкой
23 мая 2023, 04:59
2022
Когда будут бассейны с подогревом в левобережье Новосибирска – открыть обещали в 2022
10 августа 2022, 04:36

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика