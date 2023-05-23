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В Новосибирске с 1 июня откроется частный пляж с платной парковкой

23 мая 2023, 04:59
Фото: Антон Засимов / 1MI
Пляжи в Новосибирске официально откроются 1 июня
Один частный пляж и пять бесплатных муниципальных будут открыты для горожан с 1 июня, — сообщил на аппаратном совещании мэра Новосибирска Александр Ерохин начальник управления мэрии по делам ГО, ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В этом году 1 июня в Новосибирске официально будут открыты пять муниципальных пляжей и один частный. Муниципальные пляжи, где официально будет разрешено купание расположены на Обском море, это «Каменный», «Галечный», «Детский», «Бумеранг», «Бугринская роща».

Платный пляж «Звезда» будет работать на Неокоме на Шлюзе. Вход для посетителей, как обычно, будет бесплатный, но если вы приедете на машине, ее можно будет оставить только на платной парковке.

«В городе уже выставлено пять постов безопасности на пляжах, — сообщил на аппаратном совещании мэра Новосибирска Александр Ерохин начальник управления мэрии по делам ГО, ЧС и обеспечению пожарной безопасности, — пока погода не способствует купанию, но отдыхающих на пляже, в том числе, с детьми, много».

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Кроме того, в городе и пригороде Новосибирска существует более 40 мест неорганизованного отдыха, где купание запрещено, в том числе, обводненные котлованы, пляжи на берегах Ини и Оби.

#Ольга Храмушкина#Пляж#Бугринский пляж#Пляжи Новосибирска#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск
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