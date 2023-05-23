Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
В этом году 1 июня в Новосибирске официально будут открыты пять муниципальных пляжей и один частный. Муниципальные пляжи, где официально будет разрешено купание расположены на Обском море, это «Каменный», «Галечный», «Детский», «Бумеранг», «Бугринская роща».
Платный пляж «Звезда» будет работать на Неокоме на Шлюзе. Вход для посетителей, как обычно, будет бесплатный, но если вы приедете на машине, ее можно будет оставить только на платной парковке.
«В городе уже выставлено пять постов безопасности на пляжах, — сообщил на аппаратном совещании мэра Новосибирска Александр Ерохин начальник управления мэрии по делам ГО, ЧС и обеспечению пожарной безопасности, — пока погода не способствует купанию, но отдыхающих на пляже, в том числе, с детьми, много».
Кроме того, в городе и пригороде Новосибирска существует более 40 мест неорганизованного отдыха, где купание запрещено, в том числе, обводненные котлованы, пляжи на берегах Ини и Оби.