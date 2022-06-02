Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел от прямого ответа на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе знаменитого нудистского пляже на берегу Новосибирского водохранилища в Академгородке.
По словам главы муниципалитета, процесс передачи из федеральной собственности в ведение мэрии Центрального пляжа, к которому примыкает стихийный нудистский пляж, до сих пор не завершен. Анатолий Локоть затруднился сообщить, в какой стадии находится процесс передачи и когда все необходимые формальности будут улажены.
Градоначальник подчеркнул, что любые действия в районе пляжа возможны только после завершения бюрократических процедур. Затем, сказалмэр, соответствующие муниципальные службы будут делать "все, чтобы обслуживание улучшилось".