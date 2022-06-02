По словам главы муниципалитета, процесс передачи из федеральной собственности в ведение мэрии Центрального пляжа, к которому примыкает стихийный нудистский пляж, до сих пор не завершен. Анатолий Локоть затруднился сообщить, в какой стадии находится процесс передачи и когда все необходимые формальности будут улажены.