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Мэр Новосибирска прокомментировал судьбу нудистского пляжа в Академгородке

2 июня 07:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
Нудистский пляж прилегает к территории Центрального пляжа Академгородка. Но сейчас мэрия не может принимать никаких решений, поскольку земельный участок до сих пор не передан в муниципальную собственность

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел от прямого ответа на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе знаменитого нудистского пляже на берегу Новосибирского водохранилища в Академгородке.

По словам главы муниципалитета, процесс передачи из федеральной собственности в ведение мэрии Центрального пляжа, к которому примыкает стихийный нудистский пляж, до сих пор не завершен. Анатолий Локоть затруднился сообщить, в какой стадии находится процесс передачи и когда все необходимые формальности будут улажены.

Градоначальник подчеркнул, что любые действия в районе пляжа возможны только после завершения бюрократических процедур. Затем, сказалмэр, соответствующие муниципальные службы будут делать "все, чтобы обслуживание улучшилось".

Ранее недовольные новосибирцы обращались в прокуратуру с требованием закрыть нудистский пляж.

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