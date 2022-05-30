Асфальт до пляжа «Наутилус» начали укладывать в Новосибирске

«Сегодня уложены первые 210 метров полотна <…> Завершается выполнение комплекса работ по уширению дамбы Октябрьского моста, монтажу магистрального бордюра, нанесена временная разметка, выставлены бетонные блоки ограждения. Также к завершению подходит выполнение работ по планировке откосов дамбы Октябрьского моста», – сообщают в пресс-службе компании.
Также там уже установлены бордюры на пешеходных зонах, тротуарах и проезжей части. В 2021 году подрядчик уложил асфальтобетон в сопряжении с дорогой, которая ведёт к новому ЛДС.
Добавим, что работы выполняются в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Завершение строительства планируется в третьем квартале 2022 года.