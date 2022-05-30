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Асфальт до пляжа «Наутилус» начали укладывать в Новосибирске

30 мая 02:29
Фото: ООО СпецТрансСтрой
Дорожники приступили к укладыванию первого слоя асфальтобетона на площади Лыщинского до улицы Стартовой и пляжа «Наутилус», - передает компания-подрядчик «СпецТрансСтрой».

«Сегодня уложены первые 210 метров полотна <…> Завершается выполнение комплекса работ по уширению дамбы Октябрьского моста, монтажу магистрального бордюра, нанесена временная разметка, выставлены бетонные блоки ограждения. Также к завершению подходит выполнение работ по планировке откосов дамбы Октябрьского моста», – сообщают в пресс-службе компании.

Также там уже установлены бордюры на пешеходных зонах, тротуарах и проезжей части. В 2021 году подрядчик уложил асфальтобетон в сопряжении с дорогой, которая ведёт к новому ЛДС.

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Добавим, что работы выполняются в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Завершение строительства планируется в третьем квартале 2022 года.

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