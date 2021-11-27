Власти разрешили строительство гостиниц у пляжа «Наутилус» в Новосибирске

Застройщик получил разрешение властей на застройку берега в районе городского пляжа «Наутилус» в Новосибирске. Здесь должны появиться две многоэтажные гостиницы.
Компания предложила концепцию коммерческой застройки территории рядом с озером, которая ранее была отдана под спортивные объекты и стоянки.
Для реализации задуманного необходимо было перевести арендованные участки из парковой зоны в общественно деловую. Но этот вопрос долго не могли решить, и в итоге комиссия по земельным отношениями мэрии пошла на встречу застройщику.
Депутат Александр Савельев считает, что у властей нет средств на благоустройство этой территории, а благодаря инвестору берег будет благоустроен, поэтому ему разрешили возвести сразу два объекта.