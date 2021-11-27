atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти разрешили строительство гостиниц у пляжа «Наутилус» в Новосибирске

27 ноября 2021, 01:41
Фото: прецедент
Для этого изменили назначение участка.

Застройщик получил разрешение властей на застройку берега в районе городского пляжа «Наутилус» в Новосибирске. Здесь должны появиться две многоэтажные гостиницы.

Компания предложила концепцию коммерческой застройки территории рядом с озером, которая ранее была отдана под спортивные объекты и стоянки.

Для реализации задуманного необходимо было перевести арендованные участки из парковой зоны в общественно деловую. Но этот вопрос долго не могли решить, и в итоге комиссия по земельным отношениями мэрии пошла на встречу застройщику.

Депутат Александр Савельев считает, что у властей нет средств на благоустройство этой территории, а благодаря инвестору берег будет благоустроен, поэтому ему разрешили возвести сразу два объекта.

#Новости#Город
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32