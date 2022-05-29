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МЧС усилило контроль за запрещенными пляжами в Новосибирской области

29 мая 11:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
Спасатели ГУ МЧС России усилили рейды по выявлению несанкционированных мест купания в Новосибирской области. Они напомнили, какие пляжи лучше не посещать.

Риски трагических случаев в водоемах региона растут ежегодно с приходом жары - на пороге уже лето, но не все пляжи готовы к открытию. Как отмечают в ведомстве, зачастую в акваториях гибнут пьяные отдыхающие и дети без присмотра взрослых.

«Детям нужно уделять особое внимание, не допускать шалостей у воды. Взрослым помнить, что купаться разрешено только в благоустроенных местах и в трезвом виде. Вода ошибок не прощает», - предупреждают спасатели.

Ранее мэрия Новосибирска назвала опасными для купания местами котлованы в Юго-Западном жилмассиве и на Горской. Также запрещено отдыхать на Медвежьем озере и затоне Яринский.

Эти пляжи МЧС взяло под особый контроль. Практически ежедневно проводят рейды.

Напомним, 28 мая в котловане на Юго-Западном в Новосибирске утонул 49-летний мужчина. Его тело искали несколько часов водолазы.

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