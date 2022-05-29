МЧС усилило контроль за запрещенными пляжами в Новосибирской области

Риски трагических случаев в водоемах региона растут ежегодно с приходом жары - на пороге уже лето, но не все пляжи готовы к открытию. Как отмечают в ведомстве, зачастую в акваториях гибнут пьяные отдыхающие и дети без присмотра взрослых.