В Новосибирске официально откроют шесть пляжей летом 2023 года

В то же время, более 40 мест для неорганизованного отдыха новосибирцев будут запрещены к использованию для купания. Среди этих мест - обводненные котлованы и озера, расположенные около жилых домов, а также стихийные пляжи на берегах рек Иня, Обь и на Обском водохранилище.