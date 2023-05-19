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В Новосибирске официально откроют шесть пляжей летом 2023 года

19 мая 2023, 09:05
Фото: 1MI
Какие пляжи откроют в Новосибирске летом 2023
Шесть пляжей откроют в Новосибирске на летний сезон 2023 года. Соответствующее постановление подписал мэр города Анатолий Локоть.

В этом году в Новосибирске будут открыты шесть пляжей, на которых появятся спасательные пункты. К числу открытых пляжей относятся: «Каменный», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг» - четыре пляжа «У моря Обского», а также «Звезда» в Академгородке и «Бугринская роща».

В то же время, более 40 мест для неорганизованного отдыха новосибирцев будут запрещены к использованию для купания. Среди этих мест - обводненные котлованы и озера, расположенные около жилых домов, а также стихийные пляжи на берегах рек Иня, Обь и на Обском водохранилище.

Напомним, Центральный пляж в Академгородке в этом году не откроют для посетителей. Его до сих пор не могут передать мэрии Новосибирска.

Названы возможные сроки передачи Центрального пляжа Академгородка мэрии
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#Алина Шефер#Пляжи Новосибирска#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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