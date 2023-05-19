В Новосибирске официально откроют шесть пляжей летом 2023 года

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В этом году в Новосибирске будут открыты шесть пляжей, на которых появятся спасательные пункты. К числу открытых пляжей относятся: «Каменный», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг» - четыре пляжа «У моря Обского», а также «Звезда» в Академгородке и «Бугринская роща».
В то же время, более 40 мест для неорганизованного отдыха новосибирцев будут запрещены к использованию для купания. Среди этих мест - обводненные котлованы и озера, расположенные около жилых домов, а также стихийные пляжи на берегах рек Иня, Обь и на Обском водохранилище.
Напомним, Центральный пляж в Академгородке в этом году не откроют для посетителей. Его до сих пор не могут передать мэрии Новосибирска.