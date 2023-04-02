Названы возможные сроки передачи Центрального пляжа Академгородка мэрии

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Как известно, пляж в Академгородке официально не является местом отдыха. Территория закреплена за СО РАН и ее уже давно не обустраивали для людей.
Как узнал «РБК Новосибирск» от ученых, содержание Центрального пляжа не входит в перечень их деятельности. Они уже давно хотят передать участок муниципалитету.
Процесс передачи земли начался в 2021 году. Он может завершиться в течение полугода.
Пляж мэрия возьмет на баланс на три года и благоустроит. Также властям нужно будет согласовать сделку с Росимуществом и РАН.