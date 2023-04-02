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Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

Названы возможные сроки передачи Центрального пляжа Академгородка мэрии

2 апреля 2023, 03:13
Фото: 1MI
Стало известно, когда передадут мэрии Новосибирска Центральный пляж
Центральный пляж могут передать в собственность мэрии Новосибирска в течение полугода. Сейчас он принадлежит СО РАН.

Как известно, пляж в Академгородке официально не является местом отдыха. Территория закреплена за СО РАН и ее уже давно не обустраивали для людей.

Как узнал «РБК Новосибирск» от ученых, содержание Центрального пляжа не входит в перечень их деятельности. Они уже давно хотят передать участок муниципалитету.

Процесс передачи земли начался в 2021 году. Он может завершиться в течение полугода.

Пляж мэрия возьмет на баланс на три года и благоустроит. Также властям нужно будет согласовать сделку с Росимуществом и РАН.

Мэр Локоть хочет привлечь частного инвестора на Центральный пляж в Академгородке
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#Алина Шефер#Пляж#СО РАН#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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