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Труп накрыли: в Новосибирске произошло жесткое ДТП с Toyota Corolla и грузовиком

15 июля 2023, 04:33
Фото: 1MI
Есть погибший
Ночью в Новосибирске произошло жесткое ДТП, в результате которого автомобиль Toyota Corolla столкнулся с фурой на улице Дуси Ковальчук, при этом сообщается о погибшем человеке. Официально в ГИБДД региона аварию не прокомментировали.

Автомобиль марки Toyota Corolla столкнулся с грузовиком на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб.

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 15 июля на улице Дуси Ковальчук, рядом с АЗС «Газпромнефть». Седан Toyota Corolla попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 black».

Свидетели сняли последствия аварии на видео. На месте происшествия работали скорая помощь и сотрудники МЧС. По видео можно увидеть, что передняя часть легкового автомобиля серьезно повреждена, там оторван бампер.

По словам очевидцев, около разбитой машины лежало тело погибшего человека, которое было прикрыто. Также информируется, что за рулем находился бывший полицейский, который был отстранен от службы предыдущим днем. Однако официально информация не подтверждена.

Сообщается о погибшем Сообщается о погибшем
Сообщается о погибшем
Фото: АСТ-54
#Эмилия Губарева#Новосибирск#18+#ДТП#Погиб#Общество#Город#Транспорт#Происшествия
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