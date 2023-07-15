В Новосибирске 21-летний водитель насмерть сбил пешехода — тот перебегал дорогу

Водитель автомобиля Тойота Марк-2, родившийся в 2002 году, двигался по улице Станиславского со стороны улицы Плахотного в направлении площади Труда. В районе дома 1а корпус 7 он сбил пешехода, который переходил дорогу за пределами пешеходного перехода.