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В Новосибирске 21-летний водитель насмерть сбил пешехода — тот перебегал дорогу

15 июля 2023, 04:28
Фото: ГИБДД по НСО
Пешеход погиб
Ночью в Новосибирске произошло смертельное ДТП: 21-летний водитель сбил пешехода, который погиб от полученных травм.

Согласно предварительной информации ГИБДД, в 1 час 40 минут 15.07.2022 года на территории Ленинского района произошло ДТП.

Водитель автомобиля Тойота Марк-2, родившийся в 2002 году, двигался по улице Станиславского со стороны улицы Плахотного в направлении площади Труда. В районе дома 1а корпус 7 он сбил пешехода, который переходил дорогу за пределами пешеходного перехода.

В результате этого ДТП, пешеход, мужчина 1988 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, которые выясняют все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

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