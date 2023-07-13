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В Чулымском районе водитель на полной скорости врезался в фуру

13 июля 2023, 09:37
Фото: ГИБДД по Новосибирской области
Мужчина скончался в больнице

В Новосибирской области водитель погиб после столкновения с фурой

В Чулымском районе произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки столкнулся с грузовым автомобилем.
«Мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Toyota Сorolla, двигался по автодороге Р-254 „Иртыш“ со стороны города Новосибирска в направлении Омска. По предварительной информации, на 1314-м километре водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Volvo», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Авария произошла утром. После столкновения водителя «Тойоты» и находившихся с ним пассажиров экстренно увезли в Чулымскую районную больницу. Спасти мужчину не удалось, женщина и двое детей получают медицинскую помощь из-за травм различной степени тяжести.

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#Происшествия#Новосибирская область#Александр Ляхов#ДТП#Гибдд#Авария#Гибель
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