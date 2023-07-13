В Чулымском районе водитель на полной скорости врезался в фуру

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
«Мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Toyota Сorolla, двигался по автодороге Р-254 „Иртыш“ со стороны города Новосибирска в направлении Омска. По предварительной информации, на 1314-м километре водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Volvo», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
Авария произошла утром. После столкновения водителя «Тойоты» и находившихся с ним пассажиров экстренно увезли в Чулымскую районную больницу. Спасти мужчину не удалось, женщина и двое детей получают медицинскую помощь из-за травм различной степени тяжести.