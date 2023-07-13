В Чулымском районе водитель на полной скорости врезался в фуру

Авария произошла утром. После столкновения водителя «Тойоты» и находившихся с ним пассажиров экстренно увезли в Чулымскую районную больницу. Спасти мужчину не удалось, женщина и двое детей получают медицинскую помощь из-за травм различной степени тяжести.