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«Крузак» и «Мерседес» не поделили дорогу в Новосибирске — кому досталось больше?

13 июля 2023, 06:29
Фото: АСТ-54
ДТП в Новосибирске

В Новосибирске «Крузак» и «Мерседес» не поделили дорогу и попали в ДТП

В Ленинском районе Новосибирска на Станиславского произошло ДТП между автомобилями Mercedes-Benz GLB и Toyota Land Cruiser, пострадала женщина-водитель, подробности сообщают в ГИБДД региона.

13 июля 2023 года в 10:50 в Ленинском районе произошло столкновение двух автомобилей. Водительница Mercedes-Benz GLB, которая родилась в 1975 году, двигалась по улице Станиславского со стороны улицы Титова в направлении улицы Пархоменко.

Автоледи нарушила правила дорожного движения, проезжая на красный свет светофора возле дома № 11 на улице Станиславского. В результате этого она столкнулась с автомобилем Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась женщина, родившаяся в 1994 году. Сибирячка ехала по улице Плахотного со стороны улицы Крашенинникова в направлении улицы Костычева.

В результате аварии пострадала водитель Mercedes-Benz GLB. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Характер полученных ею травм пока неизвестен. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.

Фото: АСТ-54
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