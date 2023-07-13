«Крузак» и «Мерседес» не поделили дорогу в Новосибирске — кому досталось больше?

Автоледи нарушила правила дорожного движения, проезжая на красный свет светофора возле дома № 11 на улице Станиславского. В результате этого она столкнулась с автомобилем Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась женщина, родившаяся в 1994 году. Сибирячка ехала по улице Плахотного со стороны улицы Крашенинникова в направлении улицы Костычева.