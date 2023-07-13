«Крузак» и «Мерседес» не поделили дорогу в Новосибирске — кому досталось больше?

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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13 июля 2023 года в 10:50 в Ленинском районе произошло столкновение двух автомобилей. Водительница Mercedes-Benz GLB, которая родилась в 1975 году, двигалась по улице Станиславского со стороны улицы Титова в направлении улицы Пархоменко.
Автоледи нарушила правила дорожного движения, проезжая на красный свет светофора возле дома № 11 на улице Станиславского. В результате этого она столкнулась с автомобилем Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась женщина, родившаяся в 1994 году. Сибирячка ехала по улице Плахотного со стороны улицы Крашенинникова в направлении улицы Костычева.
В результате аварии пострадала водитель Mercedes-Benz GLB. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Характер полученных ею травм пока неизвестен. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.