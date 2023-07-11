77-летняя бабушка пострадала в ДТП в Новосибирске — ее увезли в больницу на скорой

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Авария произошла утром 11 июля в Академгородке. Водитель «Хендай» не уступил дорогу иномарке «Сузуки» и протаранил ее на улице Плотинная, 5/2.
В Suzuki находились два пенсионера. Это муж и жена.
«Мужчина не пострадал, а 77-летнюю женщину увезли с места ДТП в больницу. Детали аварии выясняют», — уточнила представитель ГИБДД Новосибирской области Юлия Ушакова.
Напомним, ранее из автобуса кондуктор и водитель выгнали пожилого человека в Новосибирске.