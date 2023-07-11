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77-летняя бабушка пострадала в ДТП в Новосибирске — ее увезли в больницу на скорой

11 июля 2023, 10:23
Фото: ГИБДД НСО
Пенсионеры попали в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске 77-летняя пенсионерка попала в больницу после ДТП

Пожилая пассажирка автомобиля Hyundai пострадала при ДТП с Suzuki в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Авария произошла утром 11 июля в Академгородке. Водитель «Хендай» не уступил дорогу иномарке «Сузуки» и протаранил ее на улице Плотинная, 5/2.

В Suzuki находились два пенсионера. Это муж и жена.

«Мужчина не пострадал, а 77-летнюю женщину увезли с места ДТП в больницу. Детали аварии выясняют», — уточнила представитель ГИБДД Новосибирской области Юлия Ушакова.

Напомним, ранее из автобуса кондуктор и водитель выгнали пожилого человека в Новосибирске.

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#ДТП#Пенсионер#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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