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В Новосибирске старика выкинули из автобуса на дорогу за неоплату проезда

9 июля 2023, 02:31
Фото: Midjourney
Мужчина не оплатил проезд
В Новосибирске пенсионера, не оплатившего проезд, вытолкнули из автобуса на проезжую часть, после чего он пытался вернуться в общественный транспорт, но его останавливал кондуктор.

В Новосибирске пенсионера вытолкали из автобуса, так как он не заплатил за проезд. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком», инцидент произошел днем 8 июля.

На видео видно, как старик падает на дорогу и пытается вернуться в автобус, но кондуктор мешает ему. Автор записи утверждает, что пожилой мужчина не смог оплатить проезд и поэтому его выгнали из автобуса.

Неизвестно, на каком маршруте произошел инцидент и что случилось с пенсионером после того, как его вытолкнули из автобуса, однако судя по кадрам, мужчина сильно упал прямо на асфальт.

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#Эмилия Губарева#Автобус#Пенсионер#Новосибирск#Транспорт#Город#Общество
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