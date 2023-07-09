В Новосибирске старика выкинули из автобуса на дорогу за неоплату проезда

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Updated Сегодня, 02:33
В Новосибирске пенсионера вытолкали из автобуса, так как он не заплатил за проезд. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком», инцидент произошел днем 8 июля.
На видео видно, как старик падает на дорогу и пытается вернуться в автобус, но кондуктор мешает ему. Автор записи утверждает, что пожилой мужчина не смог оплатить проезд и поэтому его выгнали из автобуса.
Неизвестно, на каком маршруте произошел инцидент и что случилось с пенсионером после того, как его вытолкнули из автобуса, однако судя по кадрам, мужчина сильно упал прямо на асфальт.