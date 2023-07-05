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В Новосибирске пропала бабушка в коралловой ветровке

5 июля 2023, 12:16
Фото: ВК / Лиза Алерт
Женщина нуждается в медицинской помощи

В Новосибирске разыскивают 70-летнюю пенсионерку в коралловой ветровке

В Новосибирске разыскивают семидесятилетнюю пенсионерку. Женщина исчезла в минувший вторник.
«Без вести пропала Рогальская (Хабибулина) Клариса Гайфуллиевна, 70 лет (1953 г. р.), г. Новосибирск, Ленинский район, место нахождения которой неизвестно с 4 июля 2023 года», — сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
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Бабушка была одета в коралловую ветровку, серое платье и светло-розовые кроссовки. Пенсионерка худощавого телосложения, волосы коротко стрижены и окрашены в баклажановый цвет. Глаза светло-зеленые, рост составляет 153 сантиметра. При этом женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшей, или тех, кто её видел с 4 июля 2023 года, просим сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «ЛизаАлерт») или 112.

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