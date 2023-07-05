В Новосибирске пропала бабушка в коралловой ветровке

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
«Без вести пропала Рогальская (Хабибулина) Клариса Гайфуллиевна, 70 лет (1953 г. р.), г. Новосибирск, Ленинский район, место нахождения которой неизвестно с 4 июля 2023 года», — сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Бабушка была одета в коралловую ветровку, серое платье и светло-розовые кроссовки. Пенсионерка худощавого телосложения, волосы коротко стрижены и окрашены в баклажановый цвет. Глаза светло-зеленые, рост составляет 153 сантиметра. При этом женщина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшей, или тех, кто её видел с 4 июля 2023 года, просим сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «ЛизаАлерт») или 112.