Под Новосибирском завершили поиски двух сбежавших из лагеря девочек

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
«Девочки найдены. С ними провели работу сотрудники ПДН. После их отправили по домам. В отношении разыскиваемых противоправных действий совершено не было», — пояснила пресс-секретарь ведомства Наталья Жуласова.
Напомним, в ночь на 3 июля две девочки 14 и 17 лет сбежали из детского лагеря «Пионер». Сообщалось, что ранее они уже сбегали из дома, и их поставили на учет в ПДН.
На поиски детей выдвинулись прокуроры и полицейские. Они опрашивали сотрудников учреждения, друзей девочек, осматривали всю территорию.