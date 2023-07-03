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Под Новосибирском завершили поиски двух сбежавших из лагеря девочек

3 июля 2023, 14:49
Фото: 1MI
Полиция завершила поиски двух девочек, сбежавших из лагеря «Пионер» под Новосибирском. Подробности рассказали в ГУ МВД региона.
«Девочки найдены. С ними провели работу сотрудники ПДН. После их отправили по домам. В отношении разыскиваемых противоправных действий совершено не было», — пояснила пресс-секретарь ведомства Наталья Жуласова.

Напомним, в ночь на 3 июля две девочки 14 и 17 лет сбежали из детского лагеря «Пионер». Сообщалось, что ранее они уже сбегали из дома, и их поставили на учет в ПДН.

На поиски детей выдвинулись прокуроры и полицейские. Они опрашивали сотрудников учреждения, друзей девочек, осматривали всю территорию.

Стало известно, из какого лагеря сбежали девочки под Новосибирском
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#Алина Шефер#Поиск#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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