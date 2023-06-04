В Новосибирске пропал 83-летний усатый пенсионер в желтой футболке

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
«Пенсионеру 83 году, он нуждается в помощи медиков. Ушел из дома в Советском районе 3 июня и исчез. Возможно, потерял память», — сообщили волонтеры.
Известно, что Валерий был одет в желтую футболку, трико с красными лампасами, черные туфли и кепку. Рост мужчины — 170 см, седой с серо-голубыми глазами.
Волонтеры сейчас собираются возле парковки на улице Терешковой, 35 к1. Будут прочесывать улицы, а также лес.