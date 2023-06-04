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В Новосибирске пропал 83-летний усатый пенсионер в желтой футболке

4 июня 2023, 05:13
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Пенсионер пропал в Новосибирске
Пожилой мужчина Валерий Подойницын без вести пропал в Академгородке Новосибирска. Отряд «ЛизаАлерт» объявил срочный сбор на поиск.
«Пенсионеру 83 году, он нуждается в помощи медиков. Ушел из дома в Советском районе 3 июня и исчез. Возможно, потерял память», — сообщили волонтеры.

Известно, что Валерий был одет в желтую футболку, трико с красными лампасами, черные туфли и кепку. Рост мужчины — 170 см, седой с серо-голубыми глазами.

Волонтеры сейчас собираются возле парковки на улице Терешковой, 35 к1. Будут прочесывать улицы, а также лес.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропал#Лиза Алерт
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