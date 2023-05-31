atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Изображение материала

В Новосибирске таинственно пропала 60-летняя женщина в пестрых тапках

31 мая 2023, 04:01
Фото: Лиза Алерт/ВК
Волонтеры объявили срочный сбор на поиски 60-летней Светланы Щукиной в Новосибирске. Женщина пропала при загадочных обстоятельствах 30 мая.
«Нам сообщили родные сибирячки, что она ушла с палисадника у дома и пропала. Сейчас ищем ее на территории, где она проживала, обзваниваем больницы. Участвуют в поисках 23 добровольца», - сообщила руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт НСО».

Судя по ориентировки, рост Светланы - 165 см. Она худая, с черными волосами с сединой. Одета в серую кофту, белое трико, жёлтую футболку и пёстрые тапки.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Ранее не пропадала.

#Алина Шефер#Пропала#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирск не поедут: риэлторы о спаде цен на квартиры в Москве после атаки дронов
Вчера, 10:09
Командир батальона «Вега» Андрей Панферов вернулся в Новосибирск из зоны СВО
Вчера, 02:26
Сибиряков шокировали бирки для русских на алкоголе в Турции
Вчера, 09:46
В Новосибирске прекращает работу Гёте-институт и генконсульство Германии
29 мая 05:27
В Новосибирске панно «Покорители Оби» не признали объектом культурного наследия
Вчера, 07:54
В Новосибирске запустят прямые рейсы на китайский остров Хайнань
Вчера, 01:23