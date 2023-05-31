В Новосибирске таинственно пропала 60-летняя женщина в пестрых тапках

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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«Нам сообщили родные сибирячки, что она ушла с палисадника у дома и пропала. Сейчас ищем ее на территории, где она проживала, обзваниваем больницы. Участвуют в поисках 23 добровольца», - сообщила руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт НСО».
Судя по ориентировки, рост Светланы - 165 см. Она худая, с черными волосами с сединой. Одета в серую кофту, белое трико, жёлтую футболку и пёстрые тапки.
Женщина нуждается в медицинской помощи. Ранее не пропадала.