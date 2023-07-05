Ноль рублей в карибских гульденах: учительница на пенсии почти год воюет с приставами

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Как сообщает Сибкрай. Ru, осенью прошлого года учительница на пенсии обнаружила в личном кабинете на Госуслугах задолженность в размере 700 рублей (включая госпошлину). Выяснилось, что всему виной — неуплата налога за переоформление квартиры в собственность. Елена Трошина продала квартиру в Заельцовском районе еще в 2020 году.
Согласно Налоговому кодексу, пенсионер имеет право не платить имущественный налог на единственное жилье. Несмотря на то, что сибирячка в течение шести дней владела сразу двумя квартирами, ей не приходило ни одного извещения. Елена Трошина пребывала в счастливом неведении, пока бывшая соседка не отправила ей послания из налоговой инспекции.
Ошалев от нежданного счастья, экс-педагог обратилась к инспекторам, которые заявили, что женщина им ничего не должна. Тем не менее, бывшей владелице пересчитали налог, который оказался равен 46 рублям плюс двум рублям пени. В итоге учительница решила просто оплатить задолженность и жить спокойно.
Однако на этом неприятности не закончились. Против злостной должницы возбудили исполнительное производство за неуплату… 0 рублей. В случае отказа гасить долг с Елены Трошиной обещали взыскать еще тысячу рублей. При этом все документы отправлялись на бывший адрес пенсионерки.
Отчаявшись получить с бабушки тысячу рублей, въедливый пристав обнаружила у нее счета на островах Карибского моря. Оказалось, что каким-то образом Елена Трошина имеет отношение к Карибскому бассейну и имеет там вклады в гульденах. После откровенного возмущения исполнительное производство сразу же было закрыто.
Однако в минувший вторник вконец обнаглевший пристав вновь потребовала с учительницы оплатить тысячу рублей с процентами. Теперь пенсионерка намерена обратиться в прокуратуру и суд с исками против УФССП по Новосибирской области.