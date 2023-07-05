Ноль рублей в карибских гульденах: учительница на пенсии почти год воюет с приставами

Согласно Налоговому кодексу, пенсионер имеет право не платить имущественный налог на единственное жилье. Несмотря на то, что сибирячка в течение шести дней владела сразу двумя квартирами, ей не приходило ни одного извещения. Елена Трошина пребывала в счастливом неведении, пока бывшая соседка не отправила ей послания из налоговой инспекции.