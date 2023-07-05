atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Изображение материала

Ноль рублей в карибских гульденах: учительница на пенсии почти год воюет с приставами

5 июля 2023, 13:09
Фото: 1MI
Пенсионерка почти год воюет с приставами

В Новосибирске приставы потребовали с пенсионерки оплаты долга в карибских гульденах

Новосибирская пенсионерка Елена Трошина почти год борется с судебными приставами. Сотрудники регионального управления ФССП требуют с нее нулевой долг в карибских гульденах.

Как сообщает Сибкрай. Ru, осенью прошлого года учительница на пенсии обнаружила в личном кабинете на Госуслугах задолженность в размере 700 рублей (включая госпошлину). Выяснилось, что всему виной — неуплата налога за переоформление квартиры в собственность. Елена Трошина продала квартиру в Заельцовском районе еще в 2020 году.

Согласно Налоговому кодексу, пенсионер имеет право не платить имущественный налог на единственное жилье. Несмотря на то, что сибирячка в течение шести дней владела сразу двумя квартирами, ей не приходило ни одного извещения. Елена Трошина пребывала в счастливом неведении, пока бывшая соседка не отправила ей послания из налоговой инспекции.

В Новосибирске обсуждают сходство судебного пристава с мертвым казахстанцем
Узнать подробнее

Ошалев от нежданного счастья, экс-педагог обратилась к инспекторам, которые заявили, что женщина им ничего не должна. Тем не менее, бывшей владелице пересчитали налог, который оказался равен 46 рублям плюс двум рублям пени. В итоге учительница решила просто оплатить задолженность и жить спокойно.

Однако на этом неприятности не закончились. Против злостной должницы возбудили исполнительное производство за неуплату… 0 рублей. В случае отказа гасить долг с Елены Трошиной обещали взыскать еще тысячу рублей. При этом все документы отправлялись на бывший адрес пенсионерки.

В Кыштовке женщина заявилась к приставам в крови и кричала, что умирает
Узнать подробнее

Отчаявшись получить с бабушки тысячу рублей, въедливый пристав обнаружила у нее счета на островах Карибского моря. Оказалось, что каким-то образом Елена Трошина имеет отношение к Карибскому бассейну и имеет там вклады в гульденах. После откровенного возмущения исполнительное производство сразу же было закрыто.

Однако в минувший вторник вконец обнаглевший пристав вновь потребовала с учительницы оплатить тысячу рублей с процентами. Теперь пенсионерка намерена обратиться в прокуратуру и суд с исками против УФССП по Новосибирской области.

В Новосибирской области приставы арестовали грузовик должника за долг в 4,3 млн
Узнать подробнее
Читайте также:
Злостный неплательщик алиментов задержан в Новосибирске по дороге в магазин
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Приставы#Судебные приставы#Пенсионер#Долг
Подпишитесь
Год без IKEA — как живут новосибирцы без любимого бренда и чем его заменили
Сегодня, 11:25
Выплаты ко Дню семьи, любви и верности 2023 будут в Новосибирской области
Сегодня, 04:43
ТОП-10 фото цветущего Ботсада под Новосибирском — дух захватывает
Сегодня, 06:12
Горячая вода отключена в трех районах Новосибирска с 5 июля 2023: адреса и сроки
Вчера, 22:47
Эпидемиологи проверяют детский лагерь отдыха, ребенок в больнице — сообщаем название
Сегодня, 03:38
Где в Новосибирске можно искупаться: самые дорогие и самые дешевые бассейны
Вчера, 08:43